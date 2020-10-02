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02.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Daha uzlaşmacı bir TBMM’ye sahibiz’

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha çoğulcu, kuvvetler ayrılığına sahip, daha uzlaşmacı yapıda bulunduğunu söyledi.

‘Daha uzlaşmacı bir TBMM’ye sahibiz’

 

TBMM’nin 27. Dönemi’nde geçmiş dönemlere göre belirgin olan bazı özelliklerin bulunduğuna dikkati çeken Akçay, bunlardan birincisinin, vatandaşın verdiği oyun yüzde 95’inin şu anda TBMM’de temsil edilmesi olduğunu vurguladı. TBMM’de 12 siyasi parti, 5 parti grubu ve 6 bağımsız milletvekilinin bulunmasının da bir diğer özellik olduğunun altını çizen Akçay, şöyle konuştu:

“Anayasa değişikliği yapılırken birtakım kara propagandalar, eleştiriler yöneltiliyordu; Türkiye iki partili sisteme gidiyor diye. Bunun gerçek olmadığı da ortaya çıktı.” Akçay, “Daha çoğulcu ve daha yüksek temsiliyet, kuvvetler ayrılığına sahip, daha uzlaşmacı bir TBMM’ye sahibiz. Meclis’imizin bu yapısıyla dünya parlamentolarına da örnek olunduğu kanaatindeyiz. Meclisin bu yapısıyla 27. Dönem’in yasama faaliyetlerini önceki dönemlerden daha etkin, daha fonksiyonel bir halde yürütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akçay ve Bülbül göreve devam

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Grup Başkanvekilliği görevlerine devam edecek. MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27. Dönem 4. Yasama Yılı için MHP TBMM Grup Yönetimi ile Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Buna göre, Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, grup başkanvekilliği görevlerine devam ederken, Grup Yönetimi ile Denetim ve Disiplin Kurulunun mevcut üyeleri de aynı şekilde görevlerini sürdürecek.

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