‘Darbe söylentisine millet prim vermez’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni darbe söylentilerinin amacının hedef saptırmak olduğunu söyledi. Kalın, “Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz darbe girişimini püskürtmüş bir millet olarak bundan sonra kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 16.40’ta başladı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen İbrahim Kalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın, şunları söyledi:



SİLAHLARIN NEREDEN GİRDİĞİNE BAKILMALI: Libya halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Maalesef BM’nin önerdiği yol haritası Hafter tarafından ihlal edilmeye, delinmeye devam etmektedir. Hafter’e askeri yardım devam etmektedir. Hoyratça, haydutça, şımarık tavra uluslararası toplumun sessiz kalması elbette düşündürücü. AB’nin burada silah ambargosunun denetlenmesiyle ilgili bir misyon başlatacağına dair haberler çıktı. Öncelikle silahların ve milislerin ülkeye nereden girdiğine çok net ve yakından bakılması gerekiyor.



TACİZ ATIŞI OLDU: (Hafter’in Türk gemisini vurduğu iddiası) İsabetsiz bir taciz atışı oldu. Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim.



HEDEF SAPTIRMAK: Türkiye’de yeni bir darbe olacak gibi söylemler var, bu vesayet odakları gücünü yitirmiştir. Vesayet odağı nereden gelirse gelsin, ister FETÖ olsun ister PKK terör örgütü olsun, ister yok ordunun, yargının, bürokrasinin, güvenlik bürokrasisinin, iş dünyasının, medyanın içerisinde olsun, nerede olursa olsun onlar hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. Darbe olacak denildiği zaman kaynağına kimden geldiğine bakmak lazım. Bu tür söylemlerin Türkiye’de hedef saptırmak, vesayet odaklarıyla ve terörle mücadeleyi sulandırmak, gündemi değiştirmekten başka bir amacı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi, Türk Milleti olarak bu saptırmalara, bu oyalamalara da asla prim vermeyecektir, bunu da defalarca gösterdik.



GÜNDEMİMİZDE DEĞİL: (Gül’ün parlamenter sistem açıklaması) Cumhurbaşkanlığı sistemi, parlamenter sistemi uzun uzun tartışıldı. Sayın Gül’ün farklı değerlendirmeleri olabilir. Müzakereci kültür içinde bunu memnuniyetle karşılarız. Referanduma gidildi, yeni sisteme geçildi. Kendilerinin ileriye dönük böyle bir vaadi olabilir, buna karar verecek olan millettir. Cumhurbaşkanımız kendi siyasi partisi için risk alarak 50+1 çıtasını koydu. Bunu tartışmaya açabilirler, kendilerinin ileride gücü yeterse böyle bir şeyi de yapabilirler. Milletin iradesinin yansıttığı, sistemin değiştiği bu dönemde bunu tartışmaya açmak sosyolojik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu değerlendirmeleri, sistemin tartışılmasından ziyade birtakım siyasi arayışların bir devamı olarak görüyorum. Bizim gündemimizde böyle bir sistem değişikliği söz konusu değil.



'HAK KAYBI OLMAZ'



Kalın, gazetecilerin yıpranma hakkı konusunda AYM’nin aldığı karara ilişkin “Basın meslek şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışma yapılacak. Basın mensuplarının hak mahrumiyetine uğramaması için neler yapılacaktır, bu görüşülecek. Hem gazeteciler, hem işverenleri hem kamuoyunu tatmin edici bir sonuç olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.