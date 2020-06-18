Demirel anıldı

Çalça Tepesi’ndeki anıt mezarda düzenlenen törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili ve Demirel’in manevi kızı Dr. Aylin Cesur, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Demirel’in yakınları katıldı. Tören öncesi Demirel’in mezarının üstüne önce gül suyu sıkıldı, ardından çuvallar dolusu Isparta gülü serpildi. Kuran okunması ve dua edilmesiyle başlayan törende Demirel’in özgeçmişi okundu, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ankara Büyükelçiliği de çelenk gönderdi. Koronavirüs nedeniyle törene sadece listede adı bulunanlar alındı. İçeri giren herkesin tek tek ateşi ölçüldü. Kapıda eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulunduruldu.

‘O bir demokrasi kahramanıdır’

Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Gültekin Uysal, “Türkiye’de büyük hizmetlere imza atan Cumhurbaşkanımız Demirel, yasaklara karşı mücadele vermiş bir demokrasi kahramanıdır” dedi.

‘Milletin gönlünde’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirel’in vefatının beşinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Demirel’i rahmetle anan Erdoğan, mesajında, “Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi. - ANKARA AA