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27.12.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarına ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “tutukluluğunun sona ermesi” yönündeki kararının ardından yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

Demirtaş’ın avukatları, AİHM kararını gerekçe göstererek, müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti.

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