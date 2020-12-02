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02.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Demokrasi sorunu’ haline geldi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği “Türkiye için milli güvenlik sorunu” sözlerine, AK Parti’den sert tepki geldi.

‘Demokrasi sorunu’ haline geldi’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir ‘demokrasi sorunu’ haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Kılıçdaroğlu’nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz. Sizler, kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz.”

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: “Milletimizle kavgası, Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlarıyla daima milletimizin vicdanında yargılanmış ve siyaseten hak ettiği cezayı almıştır. Yine alacaktır.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan ‘vekil’ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız.”

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