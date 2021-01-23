‘Demokrasilerde erken seçim de olur’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

120 MİLYON DOZ AŞI: Toplumsal bağışıklık kazanmak için, nüfusumuzun en az yüzde 60-70’inin aşılanması gerekiyor. Bunun için de 120 milyon doz aşının ülkeye gelmesi gerekiyor. 120 milyon aşının 117 milyon dozu ne zaman gelecek?

ESNAF PERİŞAN: Esnaf perişan, çaresiz. Yeme-içme sektörü için özel bir destek programının hayata geçirilmesi şart. En azından bu esnaflarımızdan; 2021 sonuna kadar, KDV, muhtasar, SGK primlerini almayın. Kamu bankalarının icralarını durdurun.

ERGEN ÇOCUKLAR GİBİ: Çeteler ülkenin başkentine indi, gazetecilere, siyasetçilere pusu kurup saldırıyor. Savcılar tehdit ediliyor. İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı ne yapıyor? Onlar işi gücü bırakmış, sosyal medya üzerinden ergen çocuklar gibi, birbirleriyle, ‘klavye kavgasına’ tutuşuyorlar.

KARARA UYULMALI: (AYM’nin Enis Berberoğlu kararı) Yüksek mahkeme bir kez daha ihlal kararını oy birliğiyle yineledi. Adalet Bakanı da, ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararı bağlayıcıdır’ dedi. Alt mahkeme AYM’nin kararına uymalıdır.

OTURMUŞ DEMOKRASİ: Mevcut tabloda Cumhur İttifakı’nın yüzde 50 artı 1’i alması mümkün değildir. Bu görüşmeler, seçim sistemine dönük birtakım konuşmalar bu telaş için... Öyle ‘oturmuş demokrasilerde erken seçim olmaz’ falan... Oturmuş demokrasilerde zamanında seçim de olur eğer iktidarlar artık işi yönetemediklerini görüyorlarsa erken seçim de olur.

ANNELERE SAYGI: (HDP’li Erol Katırcıoğlu’na soruşturma) Anneler çocuklarına kavuşmak istiyor, herkes saygı duymalı.