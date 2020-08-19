‘Demokrasimizi kimse yıkamaz’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’de Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, “Biden’ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, kimse demokrasimizi yıkamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık yaptı. MKYK sonrası basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık yaptı.

SÖZLERİ DARBECİLİK: (Biden’ın “Erdoğan’ı yenmeleri için muhalifleri desteklemeliyiz” ifadeleri) Biden, sözlerinin aslında siyaset anlamında darbecilik olduğunu bildiği için ‘darbe ile değil seçimle yapacağım’ diye bir kelime kullanıyor. Biden’ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş. Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir.

15 TEMMUZ’DA GÖSTERDİK: Türkiye’ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz konusunda ne kadar kıskanç olduğumuzu, demokrasimizi ve milli iradeyi korumak konusunda ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde o darbecilere karşı en son gösterdik. Dolayısıyla hiç kimse demokrasimizi çalamaz, kimse demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Milletimizin demokrasi konusundaki bilincinin yüksekliği, demokrasisini korumak konusunda ödediği bedelin yüksekliği herkes için bir ders olmalıdır.

ORDUYA İFTİRADIR: Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir. Bunun başka analizi yoktur. Darbe peşinde koşanların sözleri ordumuza da saldırı ve iftiradır. Eskiden birileri bizim elemanlar diyerek birilerine darbe yaptırıyordu. Türkiye bunları aşmıştır. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Kahraman ordumuz demokrasiye bağlıdır.

CHP NEDEN SUSTU?: (CHP’den gelen “7 ay neden sustular” eleştirisi) Cumhurbaşkanımızı devirmekten, milletimizin kararını devirmekten bahsediyorlar. Tuttular Cumhurbaşkanımızı, İletişim Başkanımızı hedef aldılar. Burada suçlanan sizsiniz niye cevap vermiyorsunuz. Röportajı yaptığında aday adayıydı. Bugün gündeme geldiğinde aday. ‘Kendileri nasılsa cevap verecektir’ dedik. ‘Türk siyasetini tenzih ederiz’ dedik. Şimdi onlar çıkmışlar bizleri suçluyorlar. Şimdi onlara sormak gerekir. Sizinle işbirliği yaptığını söyleyen yabancı bir siyasetçi varken niye sustunuz? Susmanızın üstüne bir takım sizin aktörleriniz niye ‘Erdoğan seçimle ya da başka şekilde gidecek’ diyerek bir takım cümleler kurdular?

KORSAN ANLAŞMA: (Rum Yönetimi ve Fransa anlaşması) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi herhangi bir şekilde Kıbrıs Türklerini temsil etmeye ait bir yapı değildir. Dolayısıyla bu anlaşma korsan bir anlaşmadır. Böyle bir yetkisi yoktur.

BARIŞA KATKI SAĞLAMAYACAK: (İsrail-BAE anlaşması) Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin’in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

‘Amacımız hem kadını hem aileyi korumak’

Çelik, “İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Biz nezih dille kadınların hakkını ihlal etmeden söylenenleri takip ediyoruz. Kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında bir çelişki görmüyoruz. AK Parti aynı zamanda Türkiye’nin en güçlü siyasi hareketidir. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından önce kadının kamusal alana çıkarılması kötü durumdaydı. Biz buradaki eleştirileri kaygıların hepsini değerlendirerek amacımız kadını korumak ve güçlendirmek aynı zamanda aileyi de korumaya çalışmaktır. Bütün kadın örgütlerindeki arkadaşlarımızın görüşlerine açığız. Bizi üzen şey kadınlarımıza yönelik hakaret dili kullanılması. Bunun herhangi bir şekilde izahı olmaz” dedi.