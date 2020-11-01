‘Depremzedelerin kiraları ödenecek’

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden bilgi alan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:



24 MİLYON ÖDENEK: Bölgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adeti burada kurulmuş durumda. Bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı. Bütün bunların yanında 24 milyon şu ana kadar ödenek gönderdik ki ihtiyaca göre valimizin koordinesinde yapılacak taleple bakanlarımızın yapacağı taleple bunun sürekli olarak devamı söz konusu.



REZERV ALANLARINI: Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini aynen burada da değerlendireceğiz. İnşaat çalışmaları ile birlikte enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede evler yapılıp, vatandaşlarımızın buralara taşınmasını sağlamış olacağız.



KİRA VE EŞYA YARDIMI: Bu süre içerisinde değişik yerlerde kiralık ev bulan vatandaşlara kiraları ödenerek, oralara yerleşmeleri sağlanacak. Halkın zarar gören eşyalarının bedelleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca ödenecek.



HAMDOLSUN HAVALAR GÜZEL: Bunların dışında elimizde konteynırlarımız var. Bu konteynırları da uygun olan yerlere yerleştirmek suretiyle adımlar atabiliriz. Gerek AFAD, gerek Kızılay her türlü yemek ihtiyacını zaten karşılama imkanına sahip. Burada hamdolsun havalar şu anda güzel, o da bizim için avantaj.

MEB KARAR VERECEK: (Eğitime verilen ara) Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığımız değerlendirme yapacak, uzatmak istenirse uzatılabilir, yok eğitime devam edelim denirse devam ederiz.

YURTLARDA MİSAFİR EDEBİLİRİZ: Vatandaşlarımızın, ‘Biz öğrenci yurtlarında kalabiliriz’ demeleri halinde valilik, AFAD koordinesinde buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada bol miktarda yurt kapasitemiz var.

3 BİN ÇADIR HAZIR: Şu anda 3 bin kadar çadırı Kızılay ve AFAD İzmir’e getirdi. Bir kısım vatandaşlarımız zaten bu çadırlarda kalıyorlar ve bu çadırlarla birlikte de ciddi bir sıkıntıyı da aşmış bulunuyoruz.



88 ÜLKEDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI: 88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine de şahsım, tüm heyetim, milletim adına çok teşekkür ediyorum.