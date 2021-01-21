Destici: Kimse şiddeti mazur görmemelidir

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında saldırılara ilişkin şunları söyledi: “İsim telaffuz etme gereği duymadan ve hiçbir ayrım yapmadan saldırıların tümünü kınıyor ve lanetliyorum. Siyasette ve herhangi bir alanda şiddet asla bir metot olmamalıdır. Asla hoş görülmemelidir. Hiç kimse şiddeti tevil etmemeli, gerekçelere bağlamamalı ve mazur görmemelidir. Siyasette, ülkeye, millete ve gelecek nesillere hizmeti seviyesizliğe kurban edemeyiz. Hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bu, aynı zamanda milletimize karşı görevimizdir.”