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21.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Destici: Kimse şiddeti mazur görmemelidir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırıları kınadı.

Destici: Kimse şiddeti mazur görmemelidir

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında saldırılara ilişkin şunları söyledi: “İsim telaffuz etme gereği duymadan ve hiçbir ayrım yapmadan saldırıların tümünü kınıyor ve lanetliyorum. Siyasette ve herhangi bir alanda şiddet asla bir metot olmamalıdır. Asla hoş görülmemelidir. Hiç kimse şiddeti tevil etmemeli, gerekçelere bağlamamalı ve mazur görmemelidir. Siyasette, ülkeye, millete ve gelecek nesillere hizmeti seviyesizliğe kurban edemeyiz. Hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bu, aynı zamanda milletimize karşı görevimizdir.”

Esenyurt'ta 30 katlı binada patlamaİstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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