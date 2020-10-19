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19.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Destici, yeniden BBP başkanı

Büyük Birlik Partisi (BBP) 11. Olağan Kongresi’nde Mustafa Destici, 584 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.

Destici, yeniden BBP başkanı

 

Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan kongrede, genel başkanlık için Destici ve eski Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar aday oldu. Genel başkan adaylığı için Destici 641, Haşim Yanar ise 209 delegenin imzasını topladı.

Aday Haşim Yanar salona girdiğinde delegeler arasında gergin anlar yaşandı. Divan Başkanı Üzeyir Tunç, delegelerden yerlerine oturmalarını ve sakinliği sağlamalarını istedi. Adayların seçim konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Destici, geçerli 836 oyun 584’ünü alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. Haşim Yanar ise 252 oy aldı.

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