Devletin zirvesinden Gaziler Günü mesajı

Minnet ve şükranların ifade edildiği mesajlar özetle şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Onlar, canlarıyla imtihan edilen yiğitlerimiz. Görevlerini millî ve manevî değerlerimize duydukları aşkla yapan kahramanlarımız. Devletimize, milletimize, millî birlik ve kardeşliğimize saldıran düşmanlarımıza göğüslerini siper eden kahramanlarımız sayesinde vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazilik ve Mareşallik’ unvanı verildiği güne ithafen kabul edilen bu gün vesilesiyle bütün gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Devletin ve milletinin geleceği için göğsünü siper eden gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gazilik hiç sönmeyecek iftihar ve irade meşalesidir. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmak, dahası gazi olup olmayacağına karar vermek manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli değildir. Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir.

Milli Savunma Bakanlığı: Her biri kahramanlık ve fedakârlık timsali olan kıymetli gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

‘Gazilerimiz ortak değerlerimizdir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla videokonferans yoluyla gazilerle görüştü. Kılıçdaroğlu, “Şunu bilmenizi isterim ki şehitlerimiz ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun aslında bu toplumun ortak değerleridir. Yani sağcısı da solcusu da gaziye saygı duymak zorundadır, şehide saygı duymak zorundadır” dedi.