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27.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dijital Türkiye’de üç yeni uygulama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden “Çalışma hayatım”, “İkametgâhım” ve “Teşvik destek başvuru sistemi” ekranlarını hayata geçireceklerini bildirdi.

Dijital Türkiye’de üç yeni uygulama

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Oktay’ın başkanlığında, “Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı 2. Toplantısı” gerçekleştirildi. Oktay, konuşmasında 2020’nin ilk yarısında vatandaşların Dijital Türkiye kullanımının yüzde 50 arttığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile vatandaşına sunduğu kamu hizmetlerinde 42 binden fazla belge isteyen devletteki bürokrasiyi azaltarak, bin belgenin altına indirmiş durumdayız. Hedefimiz bu sayıyı sıfıra indirmektir” dedi. Dijital Türkiye üzerinden; “Çalışma hayatım”, “İkametgâhım” ve “Teşvik destek başvuru sistemi” ekranlarını da hayata geçirdiklerini ifade eden Oktay, “’Çalışma hayatım’ uygulaması ile vatandaşlarımızın iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını ilgilendiren tüm iş ve işlemleri tek bir ekranda sunacağız. ‘İkametgâhım’ uygulaması ile elektrik, su, doğalgaz abonelikleri ile aile hekimi değiştirme ve öğrenci nakli gibi hizmetler de yine tek bir ekrandan sunulacak. ‘Teşvik destek başvuru sistemi’ ile işletmelerimiz tek bir ekrandan hem hangi teşvik veya desteğe başvurulabileceğini görecek hem de başvuru yapabilecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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