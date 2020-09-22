Diplomasi masasına yaklaşıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum. Kıbrıs’ta, Akdeniz’de, Ege’de sadece ve sadece kendi hakkımıza, hukukumuza saygı gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında yaptığı basın açıklamısında özetle şunları kaydetti:

İZİN VERMEYECEĞİZ: Bir yandan virüsü yenmek için gereken bilimsel çalışmaları yürütürken diğer yandan ekonomimize yönelik sinsi tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz. Bu gayretlerimizden somut neticeler de alıyoruz. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi ekonomik büyüklüğü ve moral yönüyle milletimize umut vermiştir. Karadeniz ve Akdeniz’de halen süren çalışmalarla keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da arttıracağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Hiç kimsenin ve hiçbir gücün salgının ardından siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada Türkiye’nin hak ettiği yeri almasını engellemesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin cumhuriyet dönemi boyunca defalarca maruz kaldığımız karanlık senaryolara, ahlaksız oyunlara, sinsi tuzaklara bir kez daha düşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

BAŞARAMAYACAKLAR: Bu tezgahın işlemesi için kullanılan terör örgütlerinden siyasi ve sosyal tetikçilere kadar hiçbir kuklaya aradığı fırsatı sunmayacağız. Darbe ve vesayet eliyle milletimizin değerlerinin çiğnenmesine, zenginliklerinin yağmalanmasına canımız pahasına da olsa rıza göstermeyeceğiz. Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye’yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız. Unutmayın korkunun ecele faydası yoktur. Bu millet kükremiş bir sel gibi zincirlerini kırmış, önüne geçen setleri çiğnemiş, dağları aşmış, enginleri kucaklamış bir şekilde hedeflerine doğru yürümektedir. Her kim bu yürüyüşte yanımızda olursa yol arkadaşlığımızı yaparsa, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşeceğimiz, gerektiğinde yoluna canımızı ortaya koyacağımız kardeşimizdir. Bize pusu kuran, husumet sergileyen, hele hele saldıran hiç kimseyi de unutmayacağımızın bilinmesini isterim.

ÇÖZÜMLENMEYECEK MESELE YOK: Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum. Kıbrıs’ta, Akdeniz’de, Ege’de ve ihtilafa konu hiçbir yerde biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece ve sadece kendi hakkımıza, hukukumuza, kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu ülkelerin halklarını gerçekleri öğrenmeye ve ona göre tutum takınmaya davet ediyoruz. Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin, siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini biz de istemeyiz. Yaşamayı ve yaşatmayı dünyaya bakışının merkezine yerleştirmiş bir ülke olarak her zaman olduğu gibi bugün de barışı, huzuru, istikrarı, herkes için refahı arzu ediyoruz. 83 milyon nüfusu ve 780 bin kilometre kare toprağı olan bir ülkeye karşı yürütülmeye çalışılan ‘Her şey benim olsun, sen verdiğime razı ol’ dayatması ne gerçekçidir ne de mümkündür. Biz ortada diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Tabi bu yaklaşım hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelinmesi şartıyla geçerlidir. Aksi taktirde ataların pilavdan dönenin kaşığın kırılsın dedikleri gibi biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız.

İFŞA ETTİK: Ülkemizin yönetimini demokratik yöntemlerle ortaya koyduğu tercih dışındaki yollarla değiştirme senaryolarını ifşa ettik. Güney sınırlarımıza dayanan terör örgütlerini kullanarak ülkemizi bölmeyi amaçlayan oyunlara cevabımızı bir adım öteye giderek verdik. Son dönemde bizi sahillerimize hapsetmeye, doğal zenginliklerden uzak tutmaya yönelik girişimlere benzer şekilde mukabelede bulunduk. Demokrasimize 15 Temmuz’da sahip çıkarak yönetim sistemimizi tarihimizde ilk defa meşru yöntemle değiştirerek rüştümüzü ispatladık. Türkiye’nin vizyonlarını bir şekilde hayata geçireceği inancı dostlarımızda da düşmanlarımızda da giderek güçleniyor. Ülkemizi milletimizi yakın zamandaki hedeflerimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.

Konut fiyatlarını açıkladı

Erdoğan, Elazığ’daki depremin ardından yapılan deprem konutlarına ilişkin de bilgi verdi. Kısa bir süre kendisinin de katılacağı törenle konutların açılacağını kaydeden Erdoğan, “2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira aylık ödeme ile vatandaşlara teslim edilecek. 3+1 konutlar için 730 lira 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ahırsız olanlar 790 ahırlı olanlar için 905 aylık ödeme yapılacak. Ödemeler 20 yıl vade ile faizsiz gerçekleştirilecek. Alt yapı proje ve pek çok yatırım bedelsiz yapılmıştır” dedi.