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15.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Diplomasi şansı heba edilmemeli’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı Doğu Akdeniz ile ilgili paylaşımında, Yunanistan ve AB’ye yönelik “diplomasiye tanınan şansı heba etmeme ve mütekabil adımlar atma” mesajı verdi.

‘Diplomasi şansı heba edilmemeli’

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır. Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır.”

 

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