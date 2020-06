CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

İktidarın koronavirüs salgınındaki politikalarını eleştiren Öztrak, şöyle konuştu: “Apar topar, plansız programsız, ‘haydin normalleşmeye’ dendi. Günlük vaka sayısı yeniden bin 500’lere yaklaştı. İddia ettikleri gibi ekonomi değil ama salgın ‘v’ yapıyor. Turizmdeki rakibimiz Yunanistan’da günlük hasta sayısı sadece 10. Geçtiğimiz yılın nisan ve mayıs aylarında, ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 7 milyonun üzerindeydi. Bu yılın aynı döneminde, ülkemize gelenlerin sayısı sadece 54 binde kaldı. Yani, turizm sezonu başlamadan bitti.”

Siyasette, “kadının adı” tartışmasıyla ilgili değerlendirmesi de sorulan Öztrak, “Tartışmanın başlangıç noktasını başörtüsü olarak seçmek yanlıştır. Türkiye başörtüsü tartışmasını aşmıştır. Kadınların sorunlarını çözmek istiyorsak, biz çağrıda bulunuyoruz. Siyasette, bürokraside yüzde 50 kadın kotası getirelim. Kadın-erkek eşitsizliğini azaltacak ve kadına yönelik şiddeti önleyecek her türlü tedbiri getirelim. Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaralım. AK Parti’ye sesleniyoruz: Bu düzenlemeleri getirin, destek verelim” dedi.

‘Engelleyeceğiz’

Öztrak, barolarla ilgili yasal düzenleme tartışması konusunda ise, şunları kaydetti: “Sarayın şöyle bir taktiği var: Her yeri önce bölüyor, sonra vesayet altına almaya çalışıyor. Bu yasaya karşı biz CHP olarak; yasalardan, Anayasa’dan ve Meclis İçtüzüğü’nden gelen her türlü engelleme hakkımızı kullanırız. Baroların, sarayın vesayeti altına girmesine izin vermeyiz. (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi) Bunlar darbe dönemlerinin düzenlemeleridir. İnsanları fişleyecekler. Biz insanların fişlenmesine, ayrıştırılmasına, dışlanmasına karşıyız. Burada da yine Anayasa’dan, yasalardan ve Meclis İç Tüzüğü’nden kaynaklanan her türlü direnme hakkımızı kullanacağız.”

‘Tüm CHP’liler destek olmalı’

Öztrak, 25-26 Temmuz’da yapılacak CHP kurultayına, parti içinden gelen eleştiriler ve kurultayın iptali istemiyle dava açılması konusunda, şunları söyledi:

“Biz kurultayımızı ne sağlıktan ne de demokrasiden ödün vermeden yapacağız. Bu kurultaydan sonra CHP iktidarda olacaktır. O nedenle de bu kurultayda, demokrasiye ve sağlığa her türlü önceliği vereceğiz. Yani bu dava açmaları falan anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Bunlar dereyi görmeden paçayı sıvamaktır. Bu CHP’nin iktidara yürüyüşünün kurultayıdır. CHP’li olan herkes bu kurultaya destek olmak durumundadır.”