Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu: Vazgeçmemizi beklemeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacağını son seçimde gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı’nın ikinci gününde Türkiye’nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilere hitap etti.



Türk diplomatlarının Azerbaycan temsilciliğinin olmadığı yerlerde Azerbaycan’ın haklı davasını anlattığının altını çizen Çavuşoğlu, “Temaslarımızda, Ermenistan’ın sivillere bilerek saldırdığını, savaş suçu işlediğini, saldırganlığını örtmek amacıyla ülkemiz aleyhinde de kara propaganda yaptığını teşhir ettik, ediyoruz. Bu ülkenin PKK/YPG teröristlerini ve çok sayıda yabancı savaşçıyı Yukarı Karabağ’da konuşlandırdığını da aktardık” ifadesini kullandı. Gelinen aşamada, Azerbaycan’ın sahada kazandığı başarının, 30 yıllık işgalin artık sürdürülebilir olmadığını gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Nitekim dün gece yarısı (önceki) itibarıyla da artık Ağdam, Laçin ve Kelbecer’de işgalin takvime bağlı şekilde sonlandırılması kararlaştırılmıştır. Biz önümüzdeki süreçte ilgili tüm aktörlerle temas halinde Azerbaycan’ın hakkını, hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğiz. Ermenistan’ın bu süreçten gereken dersleri çıkardığını umuyoruz çünkü üç defa ateşkes oldu, üçünü de Ermenistan bozdu. Gelin bu ihtilafı artık BM Güvenlik Konseyi kararları, Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözelim. Son sağlanan mutabakatın da bu amaca ve tüm bölgenin ihtiyacı olan kalıcı istikrara hizmet etmesini temenni ediyoruz.”



‘Milli davamız’



Kıbrıs’ın, Türkiye’nin milli davası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) çözüm umutlarını tıkadığını söyleyerek, “Siyasi eşitliğin olmadığı yerde egemen eşitlik olmalıdır. Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler” dedi.



“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” atasözünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) Fransa, Almanya, İngiltere’deki gazetelere yazı yazıp başka ülke kamuoylarına yaranmaya çalışırken, biz bir Yunan gazetesine makale yazarak, doğrudan Yunan halkına seslendik. Türkiye, her yoldan gitmeye muktedir. Her türlü makul diplomatik açılımı da onlara sunuyoruz. İstikşafi görüşmeler, gelir paylaşımı, bölgesel konferans gibi somut öneriler hep tarafımızdan geldi” dedi. Çavuşoğlu, bakanlığın yabancı düşmanlığı, İslam ve göçmen karşıtlığı gibi konularda yıllık raporlar hazırlayarak, işlenen suçları teşhir edeceğini ve yasal süreçlerin takipçisi olacağını da söyledi.



‘FETÖ her ülke için tehdit’



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Kazakbayev’le FETÖ konusunu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, ABD’de FETÖ’ye bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza almasına ilişkin, FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, Kırgızistan dahil, bulunduğu her ülke için bir tehdit ve tehlike olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, “Bu tehlikeyi ABD içinde FBI da görmeye başladı, Amerikan yetkililer de görmeye başladı, ABD için de tehdittir” diye konuştu. Çavuşoğlu, Kırgızistan ile TMV arasında imzalanan anlaşmaya işaret ederek, “Maarif Vakfı, Kırgızistan’da okullar açarak Kırgızistan’daki eğitime katkı sağlayacak” dedi.