27.05.2020 - 21:29 | | AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 27 Mayıs'ın anlamı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Mayıs'ın anlamının, gün içinde açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişeceğini belirterek, adanın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Çavuşoğlu, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. Milletin adamları bu milletin sinesinde daima yaşayacak!" değerlendirmesinde bulundu
Konuya ilişkin bir videonun da yer aldığı mesajında Çavuşoğlu, "27 Mayıs'ın anlamı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişecek. Ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy: Milli hafızamızın daima güçlü ve canlı tutulması zorunludurKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başta Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu olmak üzere vesayet odaklarının ve iş birlikçilerinin karşısında dik duran, bu yolda hayatlarını veren tüm kahramanları rahmet ve saygıyla anıyorum. Onların hayatlarına el uzatanlar karanlığın içinde yitip gitmişler, bu kahramanlar ise güçlü, tam bağımsız ve lider Türkiye'nin ufkunda birer abide olarak ölümsüzleşmiştir." dedi.