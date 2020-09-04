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04.09.2020 - 13:44 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barzani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barzani ile bir araya geldi

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Barzani, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek. 

Antalya'da 19 yaşındaki genç kızın acı ölümüAntalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki genç kız yaşamını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Genç kızın sosyal medya hesabından 4 yıl önce resmiyle paylaştığı “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleriyse dikkat çekti.
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