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03.02.2020 - 20:40 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını kabul etti

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşını Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.

Konut girişinde Çavuşoğlu'nun karşıladığı Al Sani'ye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi de eşlik etti.

 

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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