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01.01.2021 - 21:29 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Meredov telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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