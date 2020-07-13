Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan "SeninleyizAzerbaycan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ulusal Marşı ile İstiklal Marşı'nın söylendiği bir video paylaşarak "Can Azerbaycan'a canımız feda" ifadelerine yer verdi.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil, saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.