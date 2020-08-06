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06.08.2020 - 13:18 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Gelen bir son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 75. yıl dönümünde Japonca ve Türkçe mesaj paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından her iki dilde, "Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum." ifadelerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.

Bakan Soylu'da sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklamaGelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." ifadelerini kullandı.
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