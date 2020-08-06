Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından her iki dilde, "Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum." ifadelerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, aynı acının bir daha yaşanmaması dileğinde de bulundu.