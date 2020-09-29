29.09.2020 - 21:13 | | AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt'in barış, uzlaşı ve sağduyuyu önceleyen dış politikasının mimarı" Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’a Allah'tan rahmet dileyerek, "Dost ve kardeş Kuveyt halkına en içten taziyelerimi sunuyorum.'' ifadesini kullandı.
#Kuveyt'in barış, uzlaşı ve sağduyuyu önceleyen dış politikasının mimarı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah’a Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Kuveyt halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. 🇹🇷🇰🇼— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 29, 2020
Suriye uyruklu çoban Murat Nehri'nde boğulduMuş'ta çobanlık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17), serinlemek için girdiği Murat Nehrinde boğuldu. Balık adamlar, Suriyeli gencin cansız bedenini çıkarırken, görgü tanıklarının bir kişi daha vardı iddiaları üzerine Murat Nehri'nde aramalar sürüyor.