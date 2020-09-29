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29.09.2020 - 21:13 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Bakan Çavuşoğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt'in barış, uzlaşı ve sağduyuyu önceleyen dış politikasının mimarı" Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’a Allah'tan rahmet dileyerek, "Dost ve kardeş Kuveyt halkına en içten taziyelerimi sunuyorum.'' ifadesini kullandı.



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