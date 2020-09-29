Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı

Bakan Çavuşoğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt'in barış, uzlaşı ve sağduyuyu önceleyen dış politikasının mimarı" Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’a Allah'tan rahmet dileyerek, "Dost ve kardeş Kuveyt halkına en içten taziyelerimi sunuyorum.'' ifadesini kullandı.





#Kuveyt'in barış, uzlaşı ve sağduyuyu önceleyen dış politikasının mimarı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah’a Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Kuveyt halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. 🇹🇷🇰🇼 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 29, 2020