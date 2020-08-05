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05.08.2020 - 20:49 | | DHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Malta'ya ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta'ya çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5-6 Ağustos 2020 tarihlerinde Malta'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle Malta'yla ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır. Sayın Bakanımız Valetta'da ayrıca, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile de bir araya gelecektir. Görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel meseleler üzerinde durulacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta'daDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malta'nın başkenti Valetta'ya geldi.
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