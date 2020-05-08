MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
ABONE OL
08.05.2020 - 23:53 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ve Hollandalı mevkidaşı Blok ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı! Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı! Bugün koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (8 Mayıs)

Survivor ödül oyununu kim kazandı? (8 Mayıs)

Sıradaki Haber