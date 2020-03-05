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05.03.2020 - 22:35 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara ilişkin açıklamasına Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Masum göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsun? Onlara ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır, yıllardır Türkiye'nin yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Twitter'daki paylaşımında, Türkiye'nin, hayatta kalmak ve daha iyi bir hayat sürmek isteyen insanları siyasi hedeflerine ulaşmak için kullandığını öne sürmüştü.

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