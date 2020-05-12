MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
ABONE OL
12.05.2020 - 17:01 | | DHA

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da hastane ve cenaze törenine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastane ile Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine bu sabah düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek ramazan ayında ve COVID-19 salgınının etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bu dönemde, sivilleri ve içerisinde yenidoğan ünitesi de bulunan bir hastaneyi hedef alan bu alçakça saldırıları kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kağıthane'de korku dolu anlar! Freni boşalan kamyonet eve daldıKağıthane’de frenleri boşalan sebze ve meyve yüklü kamyonet bir binanın giriş katındaki yatak odasına daldı. Kamyonetin odaya girmesi sonucu neye uğradığını şaşıran genç kız, başından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kamyonet sürücüsü ve genç kız hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da makaron operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da makaron operasyonu: 3 gözaltı

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu

Gaziantep'te vaka sayıları artınca maske zorunlu oldu

Sıradaki Haber