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08.01.2021 - 10:57 | | DHA

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı

Gelen bir son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazının İtalya'ya ulaştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TAP’ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya’ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı" denildi.

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan gazı İtalyaya ulaştı

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