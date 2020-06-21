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21.06.2020 - 17:17 | | DHA

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki bıçaklı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Reading şehrinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki bıçaklı saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık'ın Reading şehrinde dün gece (20 Haziran) meydana gelen bıçaklı saldırıyı kınıyoruz. Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz." denildi.

 

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