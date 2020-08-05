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05.08.2020 - 10:23 | | DHA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hindistan Anayasası'nın Jammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Jammu-Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan Anayasası'nın Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümünde, konuya ilişkin yöneltilen yazılı soruya cevap verdi. Aksoy, açıklamasında, "Hindistan Anayasası'nın Jammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Jammu-Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir" dedi.

Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri!Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Muhammed Al-Amin Camii ve El Rum Hastanesi ağır hasar gördü. Patlama anları bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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