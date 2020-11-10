Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'daki seçimlere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Kasım 2020'de gerçekleştirilen genel seçimlerin Myanmar'ın demokrasi ve reform sürecinde önemli bir aşama olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, "Buna mukabil, seçimlerde Müslüman Rohingalara oy kullandırılmamış olması ve çok sayıda Müslümanın adaylığının kabul edilmemesi, seçimlerin kapsayıcılığı açısından ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir." vurgusu yapıldı.

Kurulacak yeni hükümetin bu eksikliklerin giderilmesi yönünde adımlar atmasının arzu edildiği aktarılan açıklamada, hükümetin demokratik kurumların ve kısıtlamasız temsil dahil demokratik ilke ve uygulamaların güçlendirilmesini sağlamasının temenni edildiği kaydedildi.

Myanmar'daki seçimler

5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmenin oy kullandığı Myanmar seçimlerinde yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarıştı.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylamayla belirleniyor.