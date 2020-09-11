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11.09.2020 - 14:20 | | AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e başsağlığı mesajı

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Nijer Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

240 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdıİstanbul'da telefon dolandırıcıların son kurbanı makine mühendisi N.D. adlı kadın oldu. N.D.'nin dolandırıcılara verdiği 240 bin dolar seri numaları sayesinde bulunurken 3  kişi tutuklandı. Dolandırıcıların parayı altına çevirerek bir kuyumcunun firmasına kıymetli kargo olarak gönderildiği tespit edildi. N.D,'nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. İstanbul polisi, Şanlıurfa polisiyle temasa geçerek kargo ile gönderilen 681 bin dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el koydurdu.
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