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13.01.2021 - 10:40 | | DHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Rauf Denktaş' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 9'uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Rauf Denktaş' mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 9'uncu yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Merhum Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunmuştur. Bu süreçte karşılaşılan her türlü zorluğun aşılmasında üstün bir liderlik sergileyen, çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olan Rauf Denktaş, kalplerimizdeki ve tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Merhum Rauf Denktaş’tan alınan ilhamla sürdürülen milli davamızda her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi vurguluyor, merhum Denktaş’ı bir kez daha saygıyla anıyoruz" denildi.

Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktıŞişli’de bekçilerin durdurduğu şahsın üstündeki hoparlörden uyuşturucu çıktı. Zanlının çantasında bulunan farenin (mouse) ise hassas terazi olduğu anlaşıldı.
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