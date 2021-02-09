Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'da kurulan yeni hükümet hakkında açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dost ve kardeş Sudan Cumhuriyeti’nde halihazırdaki geçiş sürecinin temelini teşkil eden Anayasal Bildiride kayıtlı taahhütlere uygun olarak, 8 Şubat 2021 tarihinde yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 3 Ekim 2020 tarihinde imzalanan Barış Anlaşması uyarınca tesis edilen yeni hükümetin, kapsayıcı bir anlayışla Sudan’da kalıcı barış, refah ve istikrarın tesisi için hayati bir görev üstleneceğine inanıyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Sudan hükümetinin ve Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir" denildi.