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08.09.2020 - 19:52 | | DHA

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Fas’ın Libya’daki tutumunu takdirle karşılamaktayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz. Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Fas’ın Libya’daki tutumunu takdirle karşılamaktayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fas'ın Buznika Şehrinde düzenlenmekte olan Libya Diyalog Toplantısı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin en başından beri, Libya'daki krizin çözümünün ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunduğunu belirtti. Aksoy, "Bu çerçevede, Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz. Fas, 2015 yılında imzalanan ve BM Güvenlik Konseyinin 2259 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Anlaşması görüşmelerine evsahipliği yapmıştı. Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş; Sayın Bakanımız da Anlaşmanın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fasın Libyadaki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız" dedi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 8 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 covid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 52 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
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