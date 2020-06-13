Dışişleri’nden İngiltere’ye tepki

Rum Yönetimi ile İngiltere arasında 2014’te imzalanan, Ada’daki Egemen İngiliz üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini anımsatan Aksoy, “Bu düzenlemenin içeriği hakkında, garantör konumundaki Türkiye ve 1960 antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.



Bölgede Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunduğunu belirten Aksoy, “Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir” ifadesini kullandı.