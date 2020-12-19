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19.12.2020 - 12:33 | | DHA

Dışişleri'nden, Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen ve aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri'nden, Somali'deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali’nin Galkayo şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından dün düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali’ye güçlü desteğini sürdürecektir" denildi.

 

Defne toplayarak günde 500 lira kazanıyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylüler, sarp kayalıklardan oluşan ormanlık alanda defne topluyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, köylülerin topladıkları defneden günlük 500 liraya yakın gelir elde ettiklerini söyledi.
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