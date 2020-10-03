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03.10.2020 - 07:00 | | AA

‘Diyalogla çözümde hemfikiriz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’da, mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İtalya’ya Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda dengeli tutum sergiledikleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, “Sorunların diyalogla çözümü konusunda hemfikiriz” dedi.

‘Diyalogla çözümde hemfikiriz’

Çavuşoğlu, Karabağ konusunda ise “Bu sorunu kökten çözmek için formül belli, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor” dedi.
Çavuşoğlu, “Biz elbette Azerbaycan ile bir milletiz. İki ayrı devlet gibi olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla bizim Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın, eleştirmesin” ifadelerini kullandı. AB zirvesine de değinen Çavuşoğlu, “Üstü kapalı şekilde yaptırım tehdidinde bulunuluyor. Bu açıklamadan yaptırım çıkmadı diye sevinecek bir ülke ya da millet değiliz biz” dedi. Çavuşoğlu, dün ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

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