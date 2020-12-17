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17.12.2020 - 22:10 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgında ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgında ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti

Erbaş, yatsı namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi'nde gerçekleştirilen ve Diyanet TV'ten canlı yayımlanan programa katıldı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile Hacı Bayram Veli Camisi Başimam Hatibi Ahmet Karalı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle programa katılanlar, camiye sosyal mesafe kuralına uygun olarak alındı.

 

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