Doğu Akdeniz için yeni Navtex

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex (denizci duyurusu) duyurusunda bulundu. Buna göre Antalya Kaş açıklarında, 9-10 Aralık tarihlerin arasında atış eğitimleri düzenlenecek.



Türkiye’nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 10 Ağustos’ta Akdeniz’de başladığı faaliyetlerini geçtiğimiz hafta tamamlayarak, Antalya Limanı’na demirlemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oruç Reis’in Antalya Limanı’na dönmesinin AB zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söylemişti.