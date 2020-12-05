05.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Doğu Akdeniz için yeni Navtex
Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya Kaş açıklarında 9-10 Aralık tarihleri arasında atış eğitimi gerçekleştirilecek. Türkiye, Doğu Akdeniz’de sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerinin yanı sıra tatbikat ve eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün yeni bir Navtex (denizci duyurusu) duyurusunda bulundu. Buna göre Antalya Kaş açıklarında, 9-10 Aralık tarihlerin arasında atış eğitimleri düzenlenecek.
Türkiye’nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 10 Ağustos’ta Akdeniz’de başladığı faaliyetlerini geçtiğimiz hafta tamamlayarak, Antalya Limanı’na demirlemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oruç Reis’in Antalya Limanı’na dönmesinin AB zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söylemişti.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.