Doğu Akdeniz yine ısınıyor

Türkiye ile Yunanistan arasında, sondaj-sismik araştırma faaliyetleri odaklı başlayan gerilim nedeniyle ısınan Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor.

İyi komşuluk ilişkilerinden yana olan ve sorunun diplomatik yollardan çözümü için masayı gösteren Ankara, geçtiğimiz haftalarda bazı gemileri “bakım-onarım” gerekçesiyle limana çekmişti. Yunanistan’ın Ege’de yapmış olduğu “Navtex provokasyonları” ve “masayı devirme” girişimlerinin ardından ise son üç günde Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileri Doğu Akdeniz’de tekrar görevlendirildi.

Kıbrıs’ın doğusunda çalışmalarını tamamlayan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için üç gün önce yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre Barbaros, Kıbrıs’ın güney batısında 10 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında çalışmalar yürütecek. Bu sahada daha önce Yavuz sondaj gemisi de çalışma yürütmüştü.

Oruç Reis adımı

Barbaros’un ardından Türkiye’den bir adım daha geldi. Antalya İstasyonu üzerinden yayınlanan Navtex ile bir aydır Antalya limanında ikmal-bakımın ardından beklemeye geçen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, daha önce krize neden olan Meis adasının güneyinde görevlendirildi. 22 Ekim’e kadar sürdüreceği çalışmada Oruç Reis’e, Ataman Tedarik Gemisi ve Cengiz Han Taşıma gemisi eşlik edecek. Oruç Reis çalışma yapacağı bölgeye intikal etmek için dün sabah saatlerinde Antalya Limanı’ndan ayrıldı.

Uzun süredir Kıbrıs açıklarında çalışmalar yapan Yavuz sondaj gemisi de 5 Ekim’de bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin’in Taşucu Limanı’na demirlemişti. Yavuz’a da bakım-ikmali tamamlamasının ardından yeni görev verilecek.

Erdoğan, ‘Görevine dönecek’ demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Oruç Reis’i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık ama bu demek değil ki Oruç Reis’in sismik araştırmaları tamamen durur. Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir” açıklaması yapmıştı.

Saldırı düzenliyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde şunları söyledi: “Ege’de, Akdeniz’de BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanımızda tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Bu çalışmaları tabii ki TSK, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Deniz Kuvvetleri olarak söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız.”

‘Seferin kutlu, yolun açık olsun’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Dönmez’in açıklamasını Twitter üzerinden alıntılayarak, “Oruç Reis Akdeniz’de. Seferin kutlu, yolun açık olsun” ifadelerini kullandı.