‘Doğu Akdeniz’de boyun eğmeyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulan törende Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir” diye yazdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok sayıda bakan, yargı mensupları, komutanlar ve milletvekilleri de yer aldı. Koronavirüs nedeniyle törene katılanların ateşi ölçüldü, ayrıca alanda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Avluda saygı nöbeti tutan askerler de mesafeye uygun olarak hazır bekledi. İçeri alınan kısıtlı sayıdaki vatandaş da maske ve mesafe kuralına uydu.

‘Kararlıyız’

Erdoğan’ın Atatürk’ün mozolesine ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye, bilhassa Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun.”

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’ne mesajını yazmak için girdiği sırada CHP lideri Kılıçdaroğlu içeride beklerken, Bahçeli dışarıda bekledi. Bu esnada Akşener’in beklemeyerek Anıtkabir’den ayrıldığı görüldü.

Sloganlar atıldı

Erdoğan’ın Misak-ı Milli Kulesi’ne geçişi ve ayrılışı sırasında “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Dik dur eğilme” sloganları atıldı.

Tebrikleri kabul etti

Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etti. Erdoğan, devletin zirvesi ve yabancı misyon şeflerinin tebriklerini temas kurmadan uzak mesafeden kabul etti.