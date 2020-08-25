Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimi

Türkiye, Oruç Reis’in sismik çalışmalarını yürüttüğü alan için 23 Ağustos’ta dolan Navtex (denizcilere duyuru) süresini, 27 Ağustos’a kadar uzatan yeni bir Navtex yayınladı. Buna göre; Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Karşı Navtex

Yunanistan da, Türkiye’ye yanıt olarak Doğu Akdeniz’de bir karşı Navtex ilan etti. Yunanistan’ın, Türkiye’nin Meis adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak bu Navtex yayımladığı belirtiliyor. Söz konusu Navtex, bugün yürürlüğe girecek ve 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Navtex; Girit, Kerpe, Rodos ve Meis’in güneyini kapsıyor. Yunanistan’ın bu hamlesinin ardından akşam satlerinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, bugün Doğu Akdeniz’de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimlerinin icra edileceği duyuruldu.