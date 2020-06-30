'Dosta güven veriyoruz düşmana korku salıyoruz'

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan CHP kongresi öncesinde, “telaşa kapılarak ne söylediğini bilmez hale geldiğini” savunduğu Kılıçdaroğlu’nun, MHP’ye ve Bahçeli’ye dil uzatarak prim yapacağını, terör uzantılarıyla olan ilişkilerinin parti tabanında sorgulanmayacağını düşündüğünü, ancak yanlış hesap yaptığını belirtti. “MHP ile kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür” değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şöyle devam etti:

“FETÖ’nün sözcüsü, kalleş PKK’nın gözcüsü gibi davranan, partisini halkın partisi olmaktan çıkartıp Türkiye’ye kumpas kurmak isteyenlerin karargahı haline getiren CHP Genel Başkanı’nın, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir. Cumhur İttifakı’nın iki eşit ve onurlu paydaşı, ülkemizin bekası ve kalkınması için gövdesini taşın altına koyan MHP ve AK Parti’nin uyumlu birlikteliği, dosta güven vermekte, düşmana ise korku salmaktadır.”