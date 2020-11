‘Dostluk elimize yanlış yapıyorlar’

Yunanistan’ın Ege’deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını vurgulayan Akar, “Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ’ı ziyaret etti

Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TUSAŞ) ziyaret etti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve yetkililer tarafından karşılanan Akar ile komutanlar, projelere ilişkin bilgi aldı. Akar, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, Karabağ’a ilişkin imzalanan anlaşmaya yönelik, “Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz” dedi. Azerbaycan Türkü’nün başarısının tahkimi için gerekenleri yaptıklarını söyleyen Akar, “Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek” diye konuştu.

Akar, bazı batılı siyasetçilerin “Azerbaycan ordusu Karabağ’ı yaktı, yıktı” söylemlerine de şöyle tepki gösterdi: “Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmeler. Bunun ötesinde, Ermenistan ordusu bütün dünyanın gözü önünde Azerbaycan’ın şehirlerini bombaladı. Bütün dünya bunu gördü fakat bazıları hâlâ kör, hâlâ sağır.”

Yunanistan’a mesaj

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin araştırma gemilerinin bilimsel ve teknik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akar, “Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek, gerçekten ahlâki değerlerle bağdaşmayacak bir olay” dedi.

Yunanistan’ın Ege’deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını vurgulayan Akar, “Egemenliği herhangi bir şekilde Yunanistan’a verilmeyen adalarda yaptıkları eylemler tamamen göz ardı ediliyor, bizim yaptığımız bilimsel, teknik çalışmalar tahrik gibi gösteriliyor. Bu, gerçekten yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar” dedi.

Bakan Akar, Kayseri’de yapılan havalimanı yeni terminal binası temel atma törenine de katıldı.

‘Mayınları da toplayacağız’

Akar, Azerbaycan ile çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Oradaki konulardan en önemlileri de yine insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı. Her türlü barbarlığı yapmaya devam ediyorlar. İlaveten de gittikleri her yere mayın ve bir sürü patlayıcı bırakmak suretiyle bundan sonra gelecek kadın, çocuk ve insan varsa onların hayatına kastediyorlar. İnşallah buradaki mayınları toplayıp, etkisiz hale getirmek suretiyle kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacağız.”