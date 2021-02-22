Down sendromluların sorunları Meclis’te

Genel Kurul’da uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri de ele alınacak. Meclis KİT Komisyonu’nun gündeminde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü sunumları bulunuyor. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyon, kamu denetçilerinin 2020 yıllık raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili sunumlarını dinleyecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kapsamındaki Çocuk Hakları Alt Komisyonu da perşembe günkü toplantısında, çocuk işçiliği ile alakalı kolluk kuvvetlerinin ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları masaya yatıracak.