DSÖ’ye verdiğinizi niye saklıyorsunuz?

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, özetle şunları söyledi:

ANAYASAYI İLGADIR: Anayasa Mahkemesi, milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğine ‘oy birliğiyle’ karar verdi. Herkes Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara uyacak. Bunu biz demiyoruz. Bunu Anayasa kitapçığı söylüyor. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Yasama da, yürütme de, yargı da yetkilerini ve meşruiyetini anayasadan alır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri ‘Ben bu Anayasa’nın maddelerini tanımıyorum’ derse bu, Anayasa’yı tağyir, tebdil ve ilgadır. Anayasa suçudur. Baştan beri HSK resen harekete geçmelidir diyoruz. Ama her şeyde resen harekete geçen HSK’den tık yok.

DUR DENMESİNİ BEKLİYORUZ: Bu suçun gerçek mağduru, Anayasa ve hukuk devleti askıya alındığı için, ‘Askıda ekmeğe’ mahkum edilen millettir. Arkadaşımız Enis Berberoğlu’nun davasına bakan hakim, sarayın icra memuru, adalet celladı olmuş. Saraya karşı çıkanlarla ilgili hangi dava varsa, kim varsa bunların davaları bu hakime veriliyor. Berberoğlu kararı bu hakimde, Kaftancıoğlu kararı bu hakimde, Sözcü gazetesi kararı bu hakimde. Bu hakim, Anayasa Mahkemesi kararını da tanımıyor. Bu suçtur, bu yargılanma hakkının ihlalidir, bu çıkmaz sokaktır, bu kaostur, bu devlet krizidir. Bir üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bu Anayasa’yı ihlal suçuna ‘dur’ demesini bekliyoruz.

SON DERECE YANLIŞ: (Koronavirüs verilerinin paylaşımı) Bütün dünyada uygulama neyse bizde de o yapılması gerekir. Bir veriyi Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyorsanız bu veri uluslararası standartlarda talep edilen bir veridir. Bu veriyi yabancılarlarla paylaşacaksınız ama kendi ülkenizin araştırmacılarıyla tıp insanlarıyla paylaşmayacaksınız. Bu son derece yanlıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne verdiğiniz neyi bu milletten saklıyorsunuz?

ESNAFIN HALİ: Denizli Valisi, canı burnunda çalışan bir dönerci esnafı kendisine selam vermedi diye kapattırmaya kalkıyor. Vali esnafa, ‘Neden maske takmıyorsun?’ diyor. Esnaf cevap veriyor: ‘Canıma yetti. Gebermek istiyorum.’ Valinin de, esnafın da, memleketin de hali bu.

LANETLİYORUZ: Bu terörü lanetliyoruz. Dünya kamuoyu, sivillere yönelik bu saldırılara sessiz kalmamalıdır. CHP olarak, Azerbaycan’daki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz.

Kılıçdaroğlu ‘Muhtarlar Günü’nü kutladı: Muhtarlar Birliği kurulmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum” ifadelerini kullandı. l ANKARA AA