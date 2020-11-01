‘Dualarımız enkaz altındakiler için’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’deki deprem sonrası 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, depremle ilgili sosyal medya paylaşımlarında nefret söylemi içinde olanlara yönelik başsavcılıklar tarafından işlem başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise, Twitter’dan yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, deprem çalışmalarını değerlendirdi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Selçuk, “En büyük dileğimiz, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak. Biz de depremi ilk duyduğumuz andan itibaren tüm ekibimizi seferber ettik” dedi.

Selçuk, psikososyal destek ekibiyle haneleri ziyaret etmeyi sürdürdüklerini ve 294 kişiyle de görüşmeleri tamamladıklarını kaydederek, “5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyon liralık acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda” diye konuştu.



10 ilde tahkikat



Bakan Selçuk, tek temennilerinin en kısa zamanda yaraları sarabilmek olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ilgili bakanlıklarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve bütün kurumların, tüm imkanların seferber edildiğini anlattı. Dualarının enkaz altındaki vatandaşlar için olduğunu belirten Gül, ortak acıların ortak duygudaşlığı gerektirdiğine işaret ederek, “Bu ortaklığa halel getiren her türlü açıklamalara, tavırlara gerekli müeyyideyi hak eden süreçtir. Dolayısıyla cumhuriyet başsavcılıklarımız bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir” dedi.



Yazdıkça yakalanacak



Bakan Gül’ün açıklamalarının ardından, gözaltılarla ilgili son bilgileri paylaşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



“İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından 37 paylaşım tespit edildi, 25 kişi için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında.”

Biri tutuklandı



İzmir’in Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen, 28 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 885 kişinin yaralandığı6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.B.K., çıkarıldığı mahkemece, ‘sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu’ndan tutuklandı.



Yılmaz Berk apartmanında inceleme



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, İzmir’deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Karaismailoğlu, “Enkazın altında yaralı vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok hassas bir çalışma var. Biraz önce bir artçı oldu. Tedbirli olarak çalışıyor arkadaşlarımız. İnşallah ulaşacağız hepsine” dedi.



Adli kontrolle serbest



Gaziantep’te, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle dün evinde gözaltına alınan ve hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem başlatılan R.A (49), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



