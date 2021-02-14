Dudu: Kılıçdaroğlu önerimizi reddetti!

Eski CHP’li milletvekilleri Mevlüt Dudu, Metin Lütfü Baydar ve Hakkı Akalın, CHP’de üç milletvekilinin istifasının ardından, partide birlik ve bütünlüğün sağlanması için devreye girerek dört eski genel başkanla görüştü.

İstifayı açıkladılar

Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüşen eski vekillerin çabasına rağmen Muharrem İnce, partisinden istifa ederek, yeni parti kuracağını açıkladı. Bu gelişmeler üzerine arabulucu rolü üstlenen eski vekillerden Dudu ve Akalın da partiden istifalarını açıkladı.

Dudu, CHP’de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Dudu, partinin bütünlüğünü korumak için girişimde bulunduklarını aktararak, “Biz öncelikle sayın genel başkanlarımızdan bu duruma el koymalarını, inisiyatif almalarını, onların girişimleriyle partinin bütünlüğünün korunacağına inandığımızı söyledik. Bunun için bazı somut öneriler de götürdük. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir nebze parti içi demokrasi açısından zenginleşebilmesi için 3 öneri götürdük. Önerilerimiz; genel başkanın partiye kayıtlı üyeler tarafından seçilmesi, cumhurbaşkanı adayının yine aynı şekilde partiye kayıtlı üyeler tarafından belirlenmesi ve üst üste iki genel seçimde başarısız olan ki bunun da kriteri milletvekili seçiminde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın, genel başkanlıktan çekilmesi, ayrılması ve yeniden aday gösterilememesi idi” dedi.

‘Detayları anlattı’

Dudu, eski genel başkanların Baykal’ın evinde bir araya geldiklerini ve Karayalçın’ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi için görevlendirildiğini anlatarak, şunları söyledi:

“Sayın Karayalçın, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra bizi tek tek aradı ve görüşmesinin detaylarını anlattı. Üç önerimizden ikisinin müzakere edilemeyeceği kanaati oluşmuş. Genel başkanın üyeler tarafından seçilmesi ve iki seçimde başarısız olan genel başkanın görevinden ayrılması şeklindeki önerilerimiz, müzakere edilebilir bulunmamış. Sadece cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından belirlenmesi önerimiz şartlı olarak; yani ittifak olmaması halinde CHP’nin kendi adayı ile ve ittifaktaki diğer partilerin de kendi adayları ile seçime girmeleri halinde ancak söz konusu olabileceği şeklinde kanaat ortaya çıkmış. Bunun sadece müzakere edilebileceği bize Sayın Karayalçın tarafından bildirildi. Yani 3 önerimiz de aslında pratikte reddedilmiş anlamına geliyor.”