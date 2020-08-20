Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı: Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir

“İnsanın insana emanet olduğu şuuruyla, Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir. Biz, hayat okulumuz olan Anadolu’da, paylaşmanın tek bir lokmayı bile çoğalttığını öğrendik. 19 Haziran Dünya İnsani Yardım Günü’nü kutluyorum. Temennim, insan hayatına verilen değerin tüm dünyada eşitlenmesi, barış ve sevginin aramızdaki hakim güç olmasıdır. Pakistan’da sel hayatı yerle yeksan etmişken oraya gitmeseydik, sel olan gözyaşlarını nasıl silerdik? Dünyanın gidilemez bölge ilan ettiği Somali’ye gitmeseydik, umutların tükendiği bir yerde umudu yeniden nasıl yeşertirdik? Rohingya Müslümanları topraklarından sürüldüklerinde Bangladeş’e gitmeseydik, ‘sesinizi duyduk’ nasıl derdik? Açacak bir gönlümüz olduğu için kapılarımızı da açtık. Aksi halde, yalnızca haber bültenlerinin seyircisi olmaz mıydık?”



Erdoğan paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geçekleştirdiği Gaziantep’teki çadır kent ziyaretinin yanı sıra, Somali, Myanmar, Pakistan ve Bangladeş’te gerçekleştirdikleri insani yardımlara ilişkin fotoğraflara da yer verdi.