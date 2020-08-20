MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı: Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir
ABONE OL
20.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı: Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. İnsanlığın yeryüzü sofrasında toplanmış büyük bir aile olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı: Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir

“İnsanın insana emanet olduğu şuuruyla, Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir. Biz, hayat okulumuz olan Anadolu’da, paylaşmanın tek bir lokmayı bile çoğalttığını öğrendik. 19 Haziran Dünya İnsani Yardım Günü’nü kutluyorum. Temennim, insan hayatına verilen değerin tüm dünyada eşitlenmesi, barış ve sevginin aramızdaki hakim güç olmasıdır. Pakistan’da sel hayatı yerle yeksan etmişken oraya gitmeseydik, sel olan gözyaşlarını nasıl silerdik? Dünyanın gidilemez bölge ilan ettiği Somali’ye gitmeseydik, umutların tükendiği bir yerde umudu yeniden nasıl yeşertirdik? Rohingya Müslümanları topraklarından sürüldüklerinde Bangladeş’e gitmeseydik, ‘sesinizi duyduk’ nasıl derdik? Açacak bir gönlümüz olduğu için kapılarımızı da açtık. Aksi halde, yalnızca haber bültenlerinin seyircisi olmaz mıydık?”

Erdoğan paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la geçekleştirdiği Gaziantep’teki çadır kent ziyaretinin yanı sıra, Somali, Myanmar, Pakistan ve Bangladeş’te gerçekleştirdikleri insani yardımlara ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralıİstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında büyük çaplı kavga çıktı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan kavgada 1 kişi ölürken biri kadın 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullarda HES’li denetimler başlıyor

Okullarda HES’li denetimler başlıyor

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

Sanık Kaplan ev hapsine uymamış

Sıradaki Haber